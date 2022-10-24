Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının arttığına dikkat çekildi.

Salgında şimdiye kadar 14'ü başkent Kampala'da olmak üzere 75 kişide Ebola virüsü tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi öldü.

Virüs tespit edilen 26 kişi ise sağlığına kavuştu.

İlk olarak 19 Eylül'de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmesi nedeniyle ülkenin bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Ebola virüsü

Uganda'da Ebola, 2000'lerin başında yüzlerce kişinin, son olarak da 2012'de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017'de görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.