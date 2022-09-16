Otomobil fuarının başkanıı ve test sürüşü yapan ilk Amerikalılardan biri olan Thad Szott, “Gerçekten 15 yaşında olduğumu hissediyorum, Star Wars'tan yeni çıkmış ve onların bisikletine atlamış gibiyim” dedi.

AERWINS Technologies'in kurucusu ve CEO'su Shuhei Komatsu, şirketin insansız hava araçları da üretmeye başladığını söyledi.

Hoverbike Japonya'da zaten satışta.

Komatsu, 2023'te ABD'de XTURISMO hoverbike'ın daha küçük bir versiyonunu satma planlarının sürdüğünü söyledi.

Amerikan versiyonunun tahmini fiyatı 777 bin dolar. (14.2 milyon TL)

Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar daha küçük, elektrikli bir model için maliyeti 50 bin dolara düşürmeyi umduğunu söyledi.