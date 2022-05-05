İngiltere’nin başkenti Londra’dan ABD’nin New York kentine hareket eden Virgin Atlantic Havayolları’na bağlı Airbus A330 tipi uçak pilotunun ‘yeterli eğitimi tamamlamadığı’ gerekçesiyle geri döndü.

İkinci pilot, kaptan pilota, uçak havalandıktan kısa süre sonra, İrlanda üzerindeyken, ‘uçuş eğitimini tamamlamadığını’ itiraf etti.

Bu itiraf üzerine birinci kaptan şoke olurken, uçak geri dönmek zorunda kaldı.

Airbus A330, uçuşa başladıktan yaklaşık 40 dakika sonra Londra’daki Heathrow Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yaklaşık 300 yolcunun bulunduğu ve uçuşun 3 saatten fazla aksamaya uğradığı duyuruldu.

Havayolu, yolculara sorunun bir rota hatasından kaynaklandığını söyledi ve özür diledi.

Ayrıca yolculara güvenlikleriyle ilgili bir sorun olmadığı güvencesi verildi.