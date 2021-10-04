Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uçak köprü altında sıkıştı
Hindistan'da çekilen ilginç bir görüntü sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bir köprünün altına sıkışan yolcu uçağı, bölge sakinleri için de merak konusu oldu.
Delhi-Gurugram Otoyolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı.
Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı, bölge sakinlerini de tedirgin etti.
Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak çokça konuşuldu. Uçağın köprünün altına sıkışması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.
Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.
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