Delhi-Gurugram Otoyolu'nda ilginç bir olay yaşandı. Hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı.

Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı, bölge sakinlerini de tedirgin etti.

Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak çokça konuşuldu. Uçağın köprünün altına sıkışması bölgede trafik yoğunluğuna neden oldu.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.