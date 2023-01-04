Musk ve bağımsız gazetecilerin, "Twitter Dosyaları" olarak adlandırılan bu tweet dizileri, Twitter'ın eski yönetiminin, siyasi görüşleri nedeniyle muhafazakarları kasıtlı olarak susturduğunu kanıtlama çabası olarak değerlendiriliyor.

Twitter şirketinin gelecekteki duruşunu şekillendiren olaylar silsilesinin anlatıldığı bu bölümde özellikle Facebook’ta askıya alınan ve silinen hesapların Rus kaynaklı olduğu şüphesiyle ortaya atılan iddialara Kongre, İstihbarat ağı ve gazetecilerin baskısıyla Twitter’ın nasıl dâhil olduğu konusuna değinildi.

Baskı ve taleplere boyun eğen konumdaki Twitter

Pentagon, FBI ve CIA'den sonra Senato İstihbarat Komitesi’nin de baskı ve taleplerine boyun eğen bir platforma dönüşen Twitter, özellikle Hillary Clinton ve demokratlar tarafından gelen baskı ve talimatlar sonucu Trump ve Rusya karşıtı bir platforma dönüştürülmek istenmektedir.

Göstermelik " Rusya Görev Gücü" ekibi

İfşa serisine göre; 2017 yılında Rus kaynaklı olduğundan şüphelenilen 300 hesabın Facebook tarafından askıya alınması sonrası tüm gözler Facebook’un üzerinde iken bir süre sessiz kalmayı tercih eden Twitter kongreden baskılar artmaya başlayınca göstermelik “Rusya Görev Gücü” adında bir ekip kurmuştur.

Öncelikle Facebook'ta paylaşılan verileri ve yasaklanan hesapları inceleyerek; yaklaşık 2700 şüpheliden oluşan, 22 olası Rus hesabını ve bu hesaplarla "olası bağlantıları" olan 179 diğer hesabı askıya almıştır ancak bunu yeterli bulmayan

kongreden baskılar artmaya devam edince Rus kaynaklı tüm hesapları saçma ve sahte gerekçelerle kapatmaya başlamıştır.

Hatta seçim zamanı Trump yanlısı hesaplar, Rusya bağlantısı bahane gösterilerek kapatılmış ya da silinmiştir.

Medyaya manşet için doğru olmayan bilgiler gönderilmiş

Senato İstihbarat Komitesi, Twitter'a baskıyı sürdürürken diğer taraftan da medyaya manşet oluşturmaları için doğru olmayan bilgiler göndermeye başlamıştır.

Twitter, Rus soruşturmasında önemli bilgileri sildi iddiası

Baskılar karşısında politikasını değiştirmek zorunda kalan Twitter, RT ve Sputnik'i engellemek için çalışma başlatmış ancak o sırada 2700 hesaba ait verilerin sızdırıldığı iddiası ortaya atılınca gazeteciler tarafından da hedefe alınmış ve sıkıştırılmaya başlamıştır.

Rusya'nın İnternet Araştırma Ajansı (IRA) ile bağlantılı olduğu düşünülen hesaplara odaklansa bile Rus hainliği arayışı başarısız olan Twitter’ın Rusya soruşturması ile ilgili önemli verileri sildiği iddia edilmektedir.

"Tasarılar meclisten önce Twitter yöneticilerine geliyor"

Ayrıca bazı ABD’den senatörlerin hazırladıkları tasarıların daha meclise gelmeden Twitter yöneticilerine geldiğini gösteren maillerin ifşa edilmesi de aslında Twitter, Facebook gibi kuruluşların devletlerin taşeron şirketleri olduğunu gözler önüne seren kanıtlar olduğu Twitter ifşa serileri ile tek tek kanıtlanmaktadır.

Matt Taibbi'den ikinci ifşa bölümü

Senato İstihbarat Komitesi ile Twitter ilişkilerinin ifşasının ardından gelen bölümde, kamu ve özel kuruluşların Twitter’ı atlayarak şüpheli hesap listeleriyle medyanın kapısını çalma politikalarına karşı Twitter yönetiminin verdiği mücadele ele alınmakta.

“ABD’nin koronavirüse dair Rusya bağlantılı dezenformasyon haberleri”

İfşa serisinde ilk olarak, 2020 yılında COVİD pandemisi döneminde Dışişleri Bakanlığı’nın Küresel Etkileşim Merkezi‘nin (GEC) yayınladığı "Koronavirüs Endişelerinden Yararlanan Rus Dezenformasyon Aparatı" adlı bir raporun Twitter’dan önce medya kurumları ile paylaşıldığı iddia edilmektedir.

“Koronavirüsü tasarlanmış bir biyolojik silah olarak tanımlamak", "Wuhan Enstitüsü’nde yürütülen araştırmayı suçlamak” ve "Virüsün ortaya çıkışını CIA'e atfetmek" içerikli hesapların "Rus ve Vekilleri" olarak işaretlendiği belirtilmektedir. Aynı yöntem, Trump döneminde COVID’in ısrarla Çin kaynaklı bir virüs olduğunu yaymak için Twitter’a yapılan baskıda “istihbarat döngüsünden faydalanma” fikri olarak ortaya atılmıştı.

Küresel Etkileşim Merkezi’nin (GEC) bu tutumu, AFP ve POLİTİCO’nun manşetlerine, “ABD’nin koronavirüse dair Rusya bağlantılı dezenformasyon

haberleri” şeklinde yansıyor.

Twitter yönetimi, “Rusya’ya uzun zamandır atıf yapılmadığına dair şikâyetlerin doğrudan Roth’a ulaşmasını engellemek için Roth ile temas kuran kurumların sayısını azaltmaya çalışsa da bu konuda baskılar arttıkça zorlanıyor. Kendisine ulaşan şikâyetlere, “NBC (New York'tan yayın yapan ABD televizyon kanalı) yerine sizinle çalışmaktan mutluluk duyarız” şeklinde cevap veren Roth, GEC’in bu raporu önce medya ile paylaşmasını istihbarat gücünü kullanarak Twitter’ın içeriğini modere etmeye ve kulübün diğer üyeleri gibi onu da sıkıştırmaya yönelik bir hamle olarak değerlendiriyor.

Çünkü daha önce de GEC’in, Twitter’ı “içeriklerin paylaşılması ile basına açıklanması arasında sorunlar olduğu” şeklindeki uyarısı kamuoyuna

yansımıştı.

Tek yönlü olarak sektör görüşmeleri dinlendi

GEC’i "politik ve partizan” bulduğu için FBI’ın GEC kurumunun "sektörel görüşmelere" (FBI, DHS, Twitter, Facebook dâhil) alınmasındaki ısrarına şiddetle karşı çıkan Roth, seçimler kızışırken" GEC'i devreye sokmanın "büyük riskler" oluşturacağını dile getirmiş hatta Facebook, Google ve Twitter yöneticileri, GEC’in bu gruba dâhil edilmesine karşı birleşmişlerdi. Ancak “basından hoşlanan” GEC, Eski FBI ajanı, Twitter üst düzey yetkilisi Elvis Chan’in de desteğiyle yetkileri kısıtlı olsa da (dinleme modu) tek yönlü olarak, Signal platformu üzerinden sektör görüşmelerine dâhil edilmişti.

Twitter'a devlet kurumlarından talep yağmuru

İlerleyen süreçte, Twitter’a akla gelebilecek her türlü devlet kurumundan talep yağmuru başladı. En başta da Twitter'ın FBI'ın talimatlarını yerine getirdiğine dair güvenceye ihtiyaç duyan Senato İstihbarat Komitesi'nden ve sonra Hazine'den, NSA'dan, neredeyse her eyaletten, HHS'den, FBI ve DHS'den ve daha fazlasından…

Yasaklanma taleplerine karşı koyamayacak kadar aciz kalan Twitter, artık “siber operasyonlar gerçekleştiren devlet destekli bir kuruluş olarak tanımlanan herhangi bir kullanıcıyı kaldırmaya karar verdiği 2017 kurum içi kılavuzu” nu 2020’de toplu olarak uygular hale gelmişti.

Twitter çalışlanları gelen talepleri FBI’a sorarak teyit ettirir hale gelmişti

Bu bağlamda işaretlenen Rus yayın organları, Vedomosti ve Gazeta.ru gibi büyüklere de ifşa serisinde yer verilmiştir. Gelen posta kutuları dolup taşan Twitter çalışanları kafa karışıklığından, gelen talepleri FBI’a tekrar sorarak teyit ettirir hale gelmişlerdi. Üstelik çoğu zamanda “harekete geçildi mi?” uyarısı alıyorlardı.

İki hafta önce @ShellenbergerMD tarafından açıklanan bilgilere göre; bu kadar yoğun çalışmaya karşı Twitter’a sadece 3.415.323 dolar ödenmişti ve bu tutar da eksikti. Bu ifşa serisinden de anlaşılacağı üzere Twitter Afrika'dan, Ukrayna'ya, Çin’den Rusya'ya kadar, ABD istihbarat servislerinin istekleri doğrultusunda siber operasyonlar yapan bir kuruluş haline getirilmişti.

Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılması

Taibbi, Twitter'ın ABD'li yetkililerden "hoşlarına gitmeyen" kişilerin hesaplarının askıya alınması için çeşitli "şaşırtıcı" talepler de aldığını ileri sürdü.

İfşaata göre, Kasım 2020'de ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Adam Schiff'in ofisi, Schiff'in personeline karşı eski Başkan Donald Trump yanlısı grupların "tacizleri" nedeniyle söz konusu gruplara yönelik işlem yapılmasını talep etti.

Talepte, "Misko ve diğer bazı Temsilciler Meclisi çalışanları hakkındaki içerikleri, bu içeriklere verilen tepkileri kaldırın ve (bazı) hesapları askıya alın." ifadesi yer aldı.

Öte yandan, Taibbi'nin ifşaatı arasında, ABD'li makamların Twitter'ın eski güvenlik şefi Yoel Roth'la irtibatının kesilmeye çalışıldığı ve şirketin politika direktörü Carlos Monje'nin "DHS'ye Roth'la direkt iletişim kurma imkanı verirsek onlar tekrar tekrar ona başvurur." ifadeleri yer aldı.