ABD Başkanı Donald Trump ile sosyal medya şirketi Twitter arasındaki gerilim devam ediyor.

Trump'ı kızdıracak bir adım daha atan Twitter, Trump’ın kampanya ekibi tarafından yapılan George Floyd videosunu telif hakkı şikayeti gerekçesiyle kaldırdı.

Video,Trump'ın oğlu Donald Jr. dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin kişi tarafından yeniden paylaşıldı.

Videonun kaldırılmasına yanıt olarak kampanya ekibi, sosyal medya sitesini ve kurucu ortağı Jack Dorsey'i "Başkan Trump'tan gelen ve toplumu birleştiren bir mesajı" sansürlemekle suçladı ve takipçilerini ayrı bir YouTube videosunu viral hale getirme duyurusu yaptı.

Çarşamba günü yayınlanan yaklaşık dört dakikalık klipte, barışçıl protestoların görüntüleri gösterilirken, huzursuzluk ve yağma sahneleri arasında şiddete karşı uyarılarda bulunuluyor ve radikal sol kanat gruplar tarafından oluşturulan ciddi bir trajediden bahsediliyor.