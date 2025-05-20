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Dünya
TRT Haber 20.05.2025 22:58

Türkiye'nin uluslararası gelişmelerdeki öncü rolü dünya basınında

Fransız ve Alman basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye için dış politikada elde ettiği kazanımlar sıralandı; "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta üç jeopolitik zaferi bir araya getirdi" denildi. Amerikan Newsweek, "Erdoğan, dünyanın en güçlü isimlerinden biri oldu" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin uluslararası gelişmelerdeki öncü rolü dünya basınında
[Fotograf: AA]

ABD'li Newsweek dergisinde yer alan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı dış politikasına dikkat çekildi; "Erdoğan, dünyanın en güçlü isimlerinden biri oldu" değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gerçekleşen önemli diplomatik temaslar hatırlatıldı.

Erdoğan'ın, çeşitli jeopolitik cephelerde kendisini önemli bir oyuncu olarak kanıtladığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council da, "Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta" başlıklı analiz yayımladı.

Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta üç jeopolitik zaferi bir araya getirdi." tespiti yapıldı.

Bunlar, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve Rusya ile Ukrayna taraflarının Türkiye'de bir araya getirilmesi olarak sıralandı.

Terör örgütü PKK kendini feshetti
Terör örgütü PKK kendini feshetti

Fransız Le Pèlerin dergisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü dış politikayı mercek altına aldı. Yazıda, diplomasinin merkezinde Erdoğan'ın olduğu belirtildi; Erdoğan'ın, uluslararası siyasette Türkiye’ye kazandırdıkları okuyuculara aktarıldı. Özellikle savaşan iki taraf olan Rusya ve Ukrayna’yı iki kez Türkiye'ye bir araya getirmesi vurgulandı. “Sonuç ne olursa olsun, bunun sembolik önemi ortada” ifadeleri kullanıldı.

Fransız basınından Le Point'da, Avrupa'nın neden Türkiye ile yakınlaşması gerektiğine dair bir analiz yazı kaleme alındı. Uluslararası gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekildi. Fransa ve Avrupa'nın, Türkiye'ye karşı daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda, Suriyelilerin haklı davasında Türkiye'nin Suriye'nin yanında durduğuna ve yeni yönetim ile geliştirdiği sıkı ilişkilere de değinildi; "Türkiye, yeniden silahlanmak zorunda kalan NATO için de vazgeçilmez bir müttefik" ifadeleriyle Türkiye'nin önemi vurgulandı.

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