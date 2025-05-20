Türkiye'nin uluslararası gelişmelerdeki öncü rolü dünya basınında

ABD'li Newsweek dergisinde yer alan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı dış politikasına dikkat çekildi; "Erdoğan, dünyanın en güçlü isimlerinden biri oldu" değerlendirmesi yapıldı.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de gerçekleşen önemli diplomatik temaslar hatırlatıldı.

Erdoğan'ın, çeşitli jeopolitik cephelerde kendisini önemli bir oyuncu olarak kanıtladığı vurgulandı.

Amerikan düşünce kuruluşu Atlantic Council da, "Yükselen Türkiye için dikkat çekici bir hafta" başlıklı analiz yayımladı.

Analizde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta üç jeopolitik zaferi bir araya getirdi." tespiti yapıldı.

Bunlar, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırması, terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve Rusya ile Ukrayna taraflarının Türkiye'de bir araya getirilmesi olarak sıralandı.

Fransız Le Pèlerin dergisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüttüğü dış politikayı mercek altına aldı. Yazıda, diplomasinin merkezinde Erdoğan'ın olduğu belirtildi; Erdoğan'ın, uluslararası siyasette Türkiye’ye kazandırdıkları okuyuculara aktarıldı. Özellikle savaşan iki taraf olan Rusya ve Ukrayna’yı iki kez Türkiye'ye bir araya getirmesi vurgulandı. “Sonuç ne olursa olsun, bunun sembolik önemi ortada” ifadeleri kullanıldı.

Fransız basınından Le Point'da, Avrupa'nın neden Türkiye ile yakınlaşması gerektiğine dair bir analiz yazı kaleme alındı. Uluslararası gelişmeler ve Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekildi. Fransa ve Avrupa'nın, Türkiye'ye karşı daha gerçekçi bir yaklaşım benimsemesi gerektiği ifade edildi.

Yazıda, Suriyelilerin haklı davasında Türkiye'nin Suriye'nin yanında durduğuna ve yeni yönetim ile geliştirdiği sıkı ilişkilere de değinildi; "Türkiye, yeniden silahlanmak zorunda kalan NATO için de vazgeçilmez bir müttefik" ifadeleriyle Türkiye'nin önemi vurgulandı.