Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna, COVID-19’un yaygınlığına göre ülkeleri kırmızı veya yeşil kategoriye alıyor. Türkiye’nin de 18 Aralık itibarıyla kırmızı listede yer aldığı belirtildi.

Karar doğrultusunda Ukrayna’ya Türkiye’den seyahat edecek kişilerin, Türkiye yeşil kategoriye geçene kadar, 14 günlük karantina uygulamasına tabi olacakları ve akıllı telefonlarına 'Vdoma' uygulamasını yüklemeleri gerektiği bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna sınırından geçmeden (pasaport kontrolünden önce) son 48 saat içinde COVID-19 PCR testi negatif olanların ise karantinadan muaf tutulacakları kaydedildi.

Karantina zorunluluğu, Ukrayna makamlarınca uygun görülecek bir yerde veya evde yerine getirileceği belirtilen açıklamada, 14 günlük karantinayı erken sona erdirmek için PCR testleri sadece Ukrayna’nın Kamu Sağlık Merkezi listesine dahil laboratuvarlarda yapılabilecek.

12 yaş altı ve kırmızı kategori ülkelerde bulunmayanlar muaf tutulacak

Öte yandan, temaslı olmamak şartıyla, 12 yaşın altındaki çocukların, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek için Ukrayna’ya gelen öğrencilerin, son 14 gün içerisinde kırmızı kategorideki ülkelerde bulunmayan kırmızı kategori ülkeleri vatandaşlarının, Ukrayna’dan transit geçtiğini ve 2 günden fazla Ukrayna’da kalmayacağını belgeleyenlerin karantina zorunluluğundan muaf olacakları belirtildi.

Seyahat edecek kişilerin, COVID-19 antikorunun bulunduğuna dair test sonucu olması “kırmızı bölge”den gelen kişinin karantinadan muaf olacağı anlamına gelmeyeceği uyarısı da yapıldı.