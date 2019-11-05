Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan sivillere, AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve diğer STK'lar tarafından insani yardım malzemesi dağıtımına devam ediliyor.

Yardım faaliyetlerini sürdüren ekipler, harekat sonrasında sınır ötesindeki yerleşim birimlerindeki sivillere bugüne kadar 4 bin 381 gıda kolisi, 92 bin 500 kilo un, 65 bin 300 ekmek, 16 bin 479 diğer gıda malzemesi, 17 bin 66 şişe su, 2 bin 699 şişe diğer içecekler, 2 bin 175 hijyen seti, 1790 battaniye ve 1500 oyuncak dağıttı.

[Fotoğraf: AA]

Kaynak: AA