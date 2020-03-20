Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin yanı sıra Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York ve Şikago Başkonsolosluklarında görev yapan diplomatik misyon mensupları, alkışlarla ve binalarının ışıklarını 1 dakika boyunca yakıp söndürerek sağlık çalışanlarına moral verdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter'daki paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım Fahrettin Koca; çağrınıza, ABD'de Türkiye'yi yaşayan ve yaşatmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mensupları olarak bizler de uyuyor ve değerli sağlık çalışanlarımızın burada da gururla anlattığımız cansiparane gayretlerini tüm kalbimizle alkışlıyoruz."