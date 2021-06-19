Suriye halkı, Esed rejimi, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'ın zulmüne uğradı.

Ancak Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatıyla bölgeyi teröristlerden temizledi, huzur ortamını tesis etti.

Burası Rasulayn'daki Martuma Al Rasul kilisesi. 91 yıldır Suriyeli Hristiyanlar ibadetini burada yapıyor. İç savaşla birlikte birçok kişi göç etti. Sadece 22 Hristiyan aile kaldı Rasulayn'da.

Kilise Papazı Abdulaheed Karakoz, "Rasulyn'da yaşayan 22 Hristiyan aile korudu bu kiliseyi savaş zamanı. Bize değer verip bu yardımları yapan Türkiye'ye teşekkür ederiz. Biz azınlıkları her zaman hatırladıkları için minnettarız" sözleriyle teşekkür ediyor.

Türkiye'nin yardımları, Suriyeli azınlık gruba Türk Kızılay vasıtasıyla ulaştırılıyor.

"Sadece Türkiye yardım ediyor"

Kilise görevlisi Ziyad Musa Melke, Türkiye'nin topraklarını koruyan tek devlet olduğunu söylüyor.

“Türkiye kilisemizi korurken yanımızdaydı ve sonrasında da ayrım gözetmedi bize önem verdi. Süryani, Kürt, Arap hepsine yardımcı oldular. Türkiye'nin emeği çok fazla. Türkler bizim toprakları koruyan tek milletti. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çok teşekkür ediyoruz Suriye halkı olarak”

19 Ekim 2019'da başlatılan Barış Pınarı Harekatıyla bölge teröristlerden büyük oranda temizlendi.

Ancak zaman zaman şehir merkezinde terör örgütleri tarafından bombalı eylemler gerçekleştiriliyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Volkan Makar