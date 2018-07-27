Türkiye'den Paraguay'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, uçak kazasında hayatını kaybeden Paraguay Tarım Bakanı Gneiting, Bakan Yardımcısı Ramirez ve iki pilot için Paraguay hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.

27 Temmuz 2018 Cuma 00:33





