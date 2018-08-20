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Türkiye'den Afganistan'a insani yardım

Afganistan Cevizcan'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda 2 bin 500 gıda kolisi dağıtıldı.

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Türkiyeden Afganistana insani yardım

Afganistan'da AFAD İnsani Yardım Ekibi, Dünya Gıda Programı (WFP) Ülke Direktörü Zlatan Milisic, Afganistan Afet Bakan Yardımcısı Mohammad Qaseem Haidari ve Türk Kızılayı Afganistan Delegasyonu ile ülkedeki ihtiyaç sahiplerinin tespiti ve yardım durumunun analizi için toplantılar yaptı.

Yapılan çalışmalar sonrası hazırlıklarını tamamlayan AFAD ekipleri, Herat'ın ardından Afganistan'ın kuzeyindeki Cevizcan bölgesinde bulunan yardıma muhtaç ailelere 2 bin 500 gıda kolisi götürdü.

Gıda malzemeleri dağıtıldı

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu işbirliğiyle dağıtılan gıda kolilerinin içinde 10 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ, 3 kilogram toz şeker, 2 kilogram çay, 2 kilogram makarna, 3 kilogram kuru fasulye olmak üzere toplam 25 kilogramlık gıda malzemesi yer aldı.

AFAD İnsani Yardım Ekibi, Afganistan'da ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı diğer bölgelere yönelik insani yardım faaliyetlerinin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: insani yardım, Afganistan, AFAD
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