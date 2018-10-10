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Türkiye'den 111 ülkeye vizesiz seyahat

Henley Pasaport Endeksi'nin 2018 verilerine göre, 111 ülkeye seyahat serbestliği anlaşmaları olan Türkiye, listede 51. sırada yer alıyor.

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Türkiyeden 111 ülkeye vizesiz seyahat

190 ülke ile vizesiz seyahat ve varışta vize anlaşmaları bulunan Japonya, seyahat serbestliği bakımından en avantajlı pasaporta sahip ülke oldu.

Bu ay içinde Myanmar ile vizesiz seyahat anlaşması yapan Japonya'nın, 189 ülke ile bu tip anlaşmaları bulunan Singapur'u geride bırakarak liderliğe ulaştığı belirtildi.

Her iki ülke de şubat ayında rakipleri Almanya'yı geride bırakarak ilk sıraya çıkmıştı.

Afganistan ve Irak son sırada

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) verilerine göre belirlenen sıralamada, 188 ülkeyle seyahat serbestliği anlaşmaları olan Almanya, Fransa ve Güney Kore üçüncülüğü, 186 ülkeyle anlaşmaları bulunan ABD ve İngiltere ise beşinciliği paylaştı.

199 ülkenin pasaportlarının seyahat serbestliği bakımından kıyaslandığı listede, Afganistan ve Irak bu yıl da son sırada yer aldı.

Kaynak: TRT Haber, Henley Passport Index

Etiketler: vizesiz seyahat, pasaport, Japonya
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