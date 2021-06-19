Haber Giriş: 19 Haziran 2021 Cumartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceği tahmin ediliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turistin tatil yapabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Başkanı Andrey İgnatiyev, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, tur operatörlerinin 22 Haziran itibarıyla Rus turistleri Türkiye'ye göndermeye hazır olduğunu söyledi.
İgnatiyev, "Salgınla ilgili durum izin verirse, Türkiye'de bu yıl yaklaşık 7 milyon Rus turist tatil yapabilir" dedi.
Uçuşlar 22 Haziran’da başlayacak
Öte yandan, Rusya COVID-19'la Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile 22 Haziran'da tekrar başlayacak uçuşların charter uçuşları da kapsadığı açıklandı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'de salgınla ilgili elverişli durum nedeniyle Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılacağını söylemişti.
Etiketler: Turizm
Son Haberler
- 00:43
- 00:34
- 23:53
- 23:58
- 23:39
Sıradaki Haber
Peru'da otobüs kazası: 27 ölü, 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz