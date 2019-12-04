Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geleceği Londra'da değerlendirildi04 Aralık 2019 Çarşamba 21:33 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 23:49
Türkiye ve İngiltere’nin gelecek dönem ilişkileri Londra’da düzenlenen toplantıda ele alındı. İletişim Başkanlığının düzenlediği toplantıda Brexit sonrası izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.
İletişim Başkanlığı, Londra'da Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geleceğinin değerlendirildiği yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
"Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" ile düzenlenen yuvarlak masa toplantısına iş ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Etkinlik Muhafazakar Parti eski Milletvekili ve Brexit Bakanı'nın eski özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda Brexit sonrası Türkiye-İngiltere ilişkileri ve izlenecek yol haritasına dair görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: TRT Haber