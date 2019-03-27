Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alan habere göre, Bakan Yardımcıları, geçici başkent Aden'de Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'le biraraya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasında tarım alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi konusu, sulama, kırsal kalkınma, hasat sonrası teknoloji, tarım ürünlerinin pazarlanması, tarım alanındaki modern teknoloji ve tarım sektörünün iyileştirilmesinde Türkiye'nin tecrübesinden yararlanılması gibi konular ele alındı.

Büyükelçi Bozgöz, Türkiye'nin tarım alanında Yemen'i desteklediğini, Yemen hükümeti ve halkına destek verdiğini vurgulayarak, savaşın son bulmasını ve bu ülkede bir an önce güven ve istikrarın hakim olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Türkiye, birçok dernek aracılığıyla Yemen'de savaş nedeniyle yerlerinden edilen göçmenlere ve yoksul ailelere yardımda bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen, açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda büyük insanlık dramına sahne oluyor.

Kaynak: AA