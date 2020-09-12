Yeni tip koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik durgunluk ve sürekli artan bütçe açığına rağmen askeri harcamalarını artırma kararı alan Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümeti, yeni savaş uçakları, helikopterler ve fırkateynler satın almanın planlarını yapıyor.

Türkiye ile yaşadığı gerginlikte Yunanistan'a arka çıkmasıyla bilinen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina'nın "alışveriş listesinden" en büyük payı almak için girişimlerde bulunuyor.

Atina yönetiminin savunma bütçesini mevcut durumdan yaklaşık 3 kat daha artırması anlamına gelen bu karar, Paris yönetiminin yanı sıra ABD, Almanya, İngiltere, İspanya ve Hollanda gibi NATO müttefiklerinin de iştahını kabartıyor.

Yunan yetkililer, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği bahane ederek ordu harcamalarını artırma kararını kamuoyuna "pazarlamak" üzere yoğun çaba sarf ediyor.

"Pastadan en büyük pay Fransa'ya"

Ülke basınında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, "Yunanistan'ın savunma harcamaları paylaştırılacak ancak en büyük pay, daimi askeri iş birliğini ortak tatbikatlarla güçlendirmek adına Fransa'ya verilecek." ifadeleri yer alıyor.

Başbakan Miçotakis, "Yunan halkı tarafından bazı küçük ek fedakarlıklar anlamına gelse bile silahlı kuvvetleri korumak için bu fedakarlıkların yapılması gerektiği" yönünde açıklamalar yapıyor.

Atina ve Paris arasında pazarlıkları süren başlıca askeri iş birliği kalemini, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alması öngörülen 18 adet Rafale uçağı oluşturuyor. Bu paketin ayrıca füzelerin satın alımı ve Yunanistan'ın elindeki mevcut Mirage savaş uçaklarının bakımını da kapsaması bekleniyor.

İlk etapta 1,5 milyar avroluk silah ve mühimmat alınacak

Ayrılan 10 milyar avroluk bütçeden 1,5 milyar euroluk bölümünün gelecek aylarda silah ve mühimmat için kullanılması öngörülürken, Almanya'dan da torpido satın alımı için bu ülkeyle görüşmelerin devam ettiği iddia ediliyor.

Yunanistan'ın, ABD'li Lockheed Martin tarafından yapılan F-16 jet filosunu güncelleme projesinin, yaklaşık 1,25 milyar euroluk bir maliyetle 2027'de tamamlaması bekleniyor.

2008-2018 döneminde askeri harcamalar yarıya inmişti

Ülkenin 10 yılı aşkın süredir içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle 2008'de 7,24 milyar olan askeri bütçesinin, 2018'de 3,75 milyar euroya kadar düştüğü biliniyor.

Buna rağmen Yunanistan, askeri harcamaların ekonomik büyüklüğe oranı bakımından NATO üyesi ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor.

Geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,28'ini savunmaya harcayan Yunanistan, NATO'nun yüzde 2 hedefi ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yüzde 1,2 ortalamasının üzerinde olmasıyla dikkati çekiyor.

Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının son 10 yılda yaşanan mali kriz nedeniyle yaklaşık dörtte bir oranında daraldığı göz önüne alındığında askeri kalemlere harcanan tutarın büyüklüğü öne çıkıyor.

Olası bir kriz anında Atina'nın askeri bütçesinden en büyük payı alan Fransa'nın desteğine güvenilebileceği konusunda ciddi soru işaretlerinin olduğu mevcut tabloda, harcamaların faturasının Yunan halkına kesilmesi ülke kamuoyundaki başlıca endişeler arasında yer alıyor.