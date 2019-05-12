YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birçok ülkeden öğrencilerin başvurduğu Türkiye Bursları programına, uzun süredir internet üzerinden müracaat alınıp ardından ülkelerde yüz yüze mülakatla gerçekleştirilen öğrenci seçimine yazılı sınav eklendi.

En çok başvurunun alındığı Afganistan'da 4 merkezde 5 binin üzerinde adayın katılımıyla ilk uygulaması yapılan sistemle eğitim için burslu olarak Türkiye'ye gelecek öğrencilerin niteliğinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yazılı sınav uygulamasını, pek çok risk ve olağanüstü koşula rağmen Kabil, Mezar-ı Şerif, Herat ve Şibirgan'da 5 bin 600 lisans adayının katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eren, "Dünyanın sayılı burs imkanlarından Türkiye Bursları için yeni bir sayfa olan ve gelecek yıl en çok başvuru aldığımız ülkelerin hepsinde yapmayı planladığımız bu yazılı sınavla ülkemize burslu gelen öğrenci niteliğini ciddi manada artırmış olacağız." ifadesini kullandı.

Adaylar, sayısal ve sözel alanlarda 80 sorunun bulunduğu test usulü sınavda aldıkları puana göre mülakata girmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA