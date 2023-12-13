Türk-Yunan medya temsicileri, Medya ve Akademi Forumu'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyaretiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.

İkili ilişkilerde hakim pozitif iklimin devamı için dezenformasyonla mücadelenin şart olduğu ifade edildi.

Atina’da düzenlenen Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu'nda, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemde medya ve akademinin rolü ele alındı.

Türkiye Araştırmaları Vakfı ve Yunanistan Küresel İşler Enstitüsü iş birliğindeki forum kapsamında, "Türk-Yunan İlişkileri Mercek Altında" başlıklı konferans yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis yaptı.

Fragoyannis, ikili ilişkilerde pozitif gündemin rolüne değindi.

Forumun moderatörlüğünü yapan Türkiye Araştırmaları Vakfı Direktörü Enes Bayraklı, iki ülke arasındaki medya ve akademi forumlarının önümüzdeki yıl da devam edeceğini açıkladı.

“Bu forumu devam ettirmek istiyoruz. Her yıl bir kere Atina'da bir kere de İstanbul'da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da ötesinde iki ülkede farklı konularda iki ülkenin kamuoylarını aydınlatmak ve bilgilendirmek için bir seri penal yapmayı planlıyoruz"

Forumda pozitif gündemin sürdürülebilirliği ve karşılıklı anlayış gibi konular ele alındı.