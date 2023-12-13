Parçalı Bulutlu 3.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 13.12.2023 06:31

Türk-Yunan medya temsicileri, Medya ve Akademi Forumu'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atina ziyaretinin ardından, Yunanistan’ın başkentinde bu kez Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu yapıldı. Türk medya temsilcileri ve akademisyenler, Yunan meslektaşlarıyla bir araya geldi. İkili ilişkilerde pozitif gündemin rolüne vurgu yapıldı.

Türk-Yunan medya temsicileri, Medya ve Akademi Forumu'nde buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyaretiyle Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığı vurgulandı.

İkili ilişkilerde hakim pozitif iklimin devamı için dezenformasyonla mücadelenin şart olduğu ifade edildi.

Atina’da düzenlenen Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu'nda, iki ülke ilişkilerinde yeni dönemde medya ve akademinin rolü ele alındı.

Türkiye Araştırmaları Vakfı ve Yunanistan Küresel İşler Enstitüsü iş birliğindeki forum kapsamında, "Türk-Yunan İlişkileri Mercek Altında" başlıklı konferans yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis yaptı.

Fragoyannis, ikili ilişkilerde pozitif gündemin rolüne değindi.

Forumun moderatörlüğünü yapan Türkiye Araştırmaları Vakfı Direktörü Enes Bayraklı, iki ülke arasındaki medya ve akademi forumlarının önümüzdeki yıl da devam edeceğini açıkladı.

“Bu forumu devam ettirmek istiyoruz. Her yıl bir kere Atina'da bir kere de İstanbul'da gerçekleştirmek istiyoruz. Bunun da ötesinde iki ülkede farklı konularda iki ülkenin kamuoylarını aydınlatmak ve bilgilendirmek için bir seri penal yapmayı planlıyoruz"

Forumda pozitif gündemin sürdürülebilirliği ve karşılıklı anlayış gibi konular ele alındı. 

ETİKETLER
Türkiye- Yunanistan İlişkileri
Sıradaki Haber
İspanya Meclisi, ayrılıkçı Katalanlara af öngören yasa tasarısı için yeşil ışık yaktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:51
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentine yönelik saldırılarını genişleterek sürdürdü
07:36
Malatya'da elektrik trafosunda patlama: 2 işçi yaralandı
07:35
Ekvador'da silahlı kişiler, yanlışlıkla 4 çocuğu öldürdü
07:33
Filistin, Gazze'de acil ateşkes talep edilen karar tasarısının kabulünden memnun
07:18
TRT ortak yapımı “Nefes-Yer Eksi İki” filmi 15 Aralık'ta vizyona girecek
07:03
Bahçelievler'de İETT otobüsü yandı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
Rusya'dan Kiev'e aynı haftada ikinci füze saldırısı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
İsrail ordusu, yeni saldırıların görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ