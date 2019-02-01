Connecticut Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünde uzun süredir görev yapan Prof. Dr. Nejat Olgaç, Çek Üniversitesi Bilimsel Konseyi tarafından her yıl seçkin kişilere verilen "Onur Doktorası" ödülünü aldı.

Bilim Konseyi, Olgaç'ın özellikle robotlar ve elektro-mekanik üretim makinalarının işlevlerinde modelleme ve dinamik kontrol sahalarındaki güçlü buluşlar ve gelişmelere sağladığı katkıdan dolayı bu ödüle layık buldu.

Olgaç, Çekya'nın başkenti Prag'da tarihi Bethlehem Chapel'de birçok bilim insanı, akademisyen ve bilim kuruluşu temsilcilerinin katıldığı törenle ödülünü aldı.

Ödül törenine Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı da katıldı.

Kaynak: AA