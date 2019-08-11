Erbil'deki mezbahada gerçekleştirilen kurban kesimine Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ve bazı yetkililer katıldı.

Kahveci yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırseverlerin vekalet verdiği 150 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi 10 bin 500 aileye dağıtacaklarını söyledi.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, "Elimizin ulaştığı her yere kurban bağışlarımızı ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kahveci, kurban etlerini Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil'deki iç göçmen ve sığınmacılar ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını ifade etti.

"Türk Kızılay her zaman buradaki insanlara sahip çıktı"

IKBY Bölge Bakanı Maruf da Türk Kızılayın Kurban Bayramı'nda ülkedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattığını söyledi.

Irak'ta muhtaç insanlara yaptığı yardımlardan dolayı Türk Kızılaya teşekkür eden Maruf, "Bunlar gerçekten güzel adım ve önemli çalışmalardır. Türk Kızılay, geçmiş dönem ve bayramlarda da hiçbir zaman buradaki insanları yalnız bırakmadı. Her zaman bize sahip çıktılar." şeklinde konuştu.

Maruf, Türk Kızılayın sadece Irak'ta değil, Orta Doğu'da da örnek kuruluş haline geldiğini ve her zaman büyük çalışmalara imza attığını sözlerine ekledi.

Türk Kızılaydan Batı Balkanlar'da kurban bağışı

Türk Kızılay, Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da Kurban Bayramı vesilesiyle vekalet sahipleri adına kurban kesim işlemlerine başladı.

Bu yıl "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla kurban kampanyası düzenleyen Türk Kızılay, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan'da binlerce ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıtacak.

Bosna Hersek'te 200 büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirecek Türk Kızılay, bu ülkede 10 bin aileye ulaşarak bayram sevinçlerine ortak olacak.

Türk Kızılay, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Stari Grad Aşevi'nde 50 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırırken, faaliyetlerine Jablanica ve Mostar şehirlerinde devam edecek.

Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanı Karadağ'da

Bir diğer Batı Balkan ülkesi Karadağ'da, İslam Birliği iş birliğinde vekalet kurban bağışında bulunacak Türk Kızılay, burada da 150 büyükbaş hayvanın kesim işlemlerine başladı.

Türk Kızılay Karadağ Sorumlusu Gürkan Tülek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun vekalet kurbanının Karadağ'da kesileceğini belirterek, bayram boyunca kurban etlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını bildirdi.

Karadağ'ın Bjelo Polje şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Karadağ İslam Birliği Başkan Yardımcısı Enis Burdzovic de kurban hisselerinin bir kısmının ülkedeki medreselere dağıtılacağını ifade ederek, Türkiye'ye yaptıkları yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Türk Kızılay, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de kurban kesim işlemlerine başlayarak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Sancak bölgesindeki Sjenica şehrinde gerçekleşen kesim işlemlerine katılan Türk Kızılay Beşiktaş Şubesinden Sıddık Doğan, Sancak'ta 75 büyükbaş hayvan kesiminin yapılacağını belirterek, 3 binden fazla aileye ulaşacak dağıtım faaliyetlerinin yüksek sıcaklıklar nedeniyle akşam saatlerinde gerçekleşeceğini söyledi.

Novi Pazar başta olmak üzere kurban etleri Sancak'ın Sjenica, Prijepolje ve Priboj şehirlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Türk Kızılaydan Kosova’da kurban bağışı

Türk Kızılay, Kosova'nın güneybatısındaki Prizren şehrinde Kurban Bayramı vesilesiyle 150 adet büyükbaş hayvanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirecek.

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, burada yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak bu yıl toplam 51 ülkede kurban kestiklerini söyledi.

Yurt içinde 70 bin hisse, yurt dışında 110 bin hisse için kesim yaptıklarını belirten Tan, "Kardeş ülkemiz Kosova’da da 150 büyükbaş ile ibadetimizi yerine getireceğiz. Yaklaşık 6 bin aileye ulaşmayı düşünüyoruz." dedi.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar da desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Yağcılar, "Bayramların sevgi dolu geçmesini ve tüm ailelere barış ve huzur getirmesini diliyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay organizasyonunda kesilen kurbanların etleri, Kosova Kızılhaçının desteğiyle ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Kaynak: AA