Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 01:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Kızılay Somali'ye 10 ventilatör bağışladı
Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Somali'ye 10 vantilatör katkı sağladı.
Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, COVID-19 ile mücadele kapsamında Somalili yetkililere 10 ventilatörün teslim edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Somali yetkililerine teslim edilen makineler yoğun bakım ünitelerinde kullanılacak ve COVID-19 ile mücadeleye katkı sağlayacak." ifadelerine yer verildi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Dr. Abdirizak Yusuf Ahmed, Türkiye'nin salgınla mücadelede Somali'ye verdiği destekten ötürü teşekkür etti.
Mogadişu'daki oksijen tüplerinin bittiği açıklanmıştı
Somali, Mogadişu'deki hastanelerde oksijen tüplerinin bittiği açıklamıştı.
Ülkede şimdiye kadar 6 bin 687 COVID-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Kızılay
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