Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk Kızılay personeline Yemen'de silahlı saldırı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını açıkladı.
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.
Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:
"Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden'de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye'ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır."
Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişi/lerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden’de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye’ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır.— Dr Kerem Kınık (@drkerem) October 20, 2020
Etiketler: KızılaySon Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 18:12
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