Türk kaptan Akdeniz'de 97 göçmeni kurtardı
Akdeniz'de Malta açıklarında batmak üzere olan bottaki 97 kişiyi Türk kaptan kurtardı. Kurtarma sonrası yaşanan kriz ise Türkiye'nin devreye girmesiyle çözüldü.
Türk kaptan Ümit Gürpınar, konteyner gemisiyle Akdeniz'de ilerliyordu. Malta kurtarma ekipleri, irtibata geçerek, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batmak üzere olduğunu, acil yardım gerektiğini bildirdi.
Bunun üzerine Gürpınar, geminin rotasını değiştirdi. Belirtilen bölgeye ulaşarak bir bölümü batan bota müdahale etti.
Çocuk, kadın ve engellilerin de olduğu 97 göçmen gemiye alınarak kurtarıldı.
Ülkeler arası kriz yaşandı
Türk kaptan, tekrar Maltalı yetkililerle irtibat sağladı. Göçmenlerden bazılarının sağlık durumunun iyi olmadığını, tıbbi müdahale gerektiğini söyledi.
Geminin rotasını Malta'ya çevirdi. Ancak şok edici bir yanıtla karşılaştı.
Maltalı yetkiler, göçmenlerin Tunus'a götürülmesini istedi. Fakat Tunus da göçmenleri kabul etmedi.
Tunus'a gitme niyeti olmayan göçmenler gemide gerginlik çıkardıktan sonra personeli rehin almakla tehdit ettiler.
Türkiye devreye girdi
Kriz üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimler devreye girdi. Görüşmeler sonunda Maltalı yetkililer 12 saat sonra mültecileri kabul etmek zorunda kaldı.