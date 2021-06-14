Türk kaptan Ümit Gürpınar, konteyner gemisiyle Akdeniz'de ilerliyordu. Malta kurtarma ekipleri, irtibata geçerek, kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batmak üzere olduğunu, acil yardım gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine Gürpınar, geminin rotasını değiştirdi. Belirtilen bölgeye ulaşarak bir bölümü batan bota müdahale etti.

Çocuk, kadın ve engellilerin de olduğu 97 göçmen gemiye alınarak kurtarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Ülkeler arası kriz yaşandı

Türk kaptan, tekrar Maltalı yetkililerle irtibat sağladı. Göçmenlerden bazılarının sağlık durumunun iyi olmadığını, tıbbi müdahale gerektiğini söyledi.

Geminin rotasını Malta'ya çevirdi. Ancak şok edici bir yanıtla karşılaştı.

Maltalı yetkiler, göçmenlerin Tunus'a götürülmesini istedi. Fakat Tunus da göçmenleri kabul etmedi.

Tunus'a gitme niyeti olmayan göçmenler gemide gerginlik çıkardıktan sonra personeli rehin almakla tehdit ettiler.

Türkiye devreye girdi

Kriz üzerine Türk Dışişleri Bakanlığı ve ilgili birimler devreye girdi. Görüşmeler sonunda Maltalı yetkililer 12 saat sonra mültecileri kabul etmek zorunda kaldı.