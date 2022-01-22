Haber Giriş: 22 Ocak 2022 Cumartesi 23:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk imzası taşıyan Ukrayna'nın en büyük köprüsü açıldı
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türk şirketi tarafından inşa edilen, ülkenin en büyük köprüsünün açılışını yaptı.
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Onur İnşaat’ın yapımını üstlendiği Ukrayna’nın en büyük modern köprüsünün Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından hizmete açıldığını açıkladı.
Açıklamada, "Hepimizi gururlandıran bu projede emeği geçen herkesin eline sağlık." ifadelerine yer verildi.
[Fotoğraf: AA]
Zelenskiy, Zaporeje şehrinde bulunan köprünün ilk bölümünün açılışını 2020'de yapmış, 9 kilometreden uzun projenin müteahhidi Türk şirketine işi zamanında tamamladığı için teşekkür etmişti.
Etiketler: Ukrayna
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