Büyükelçi Atay, ziyaret kapsamında hastane yöneticileriyle bir araya gelerek, hastanede incelemelerde bulundu.

Atay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye-Arnavutluk ilişkileri, yüzyıllara dayanan iki kardeş ülkenin, iki kardeş milletin hikayesidir. Biz bu kardeşlik hukuku çerçevesinde Arnavutluk'un talebi üzerine ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın direktifleri neticesinde hastaneyi geçen sene açmış bulunmaktayız. Hastanede şu anda Türk ve Arnavut sağlık ekipleri ve doktorları yan yana çalışıyorlar" diye konuştu.

Bu hastanenin, yüzyıllara dayanana ilişkilerin de somut bir tezahürü olduğunu dile getiren Atay, "Biz her zaman Arnavut kardeşlerimizin zor günlerinde yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Hastanede çalışan Türk personelimizi ziyaret ettik. Arnavutluk meslektaşlarıyla tanıştık. Başhekim ve başhekim yardımcılarıyla sohbet ettik. Bugünkü ana mesajımız; bu taahhüdümüzü, Türkiye'nin bu hastanenin işletilmesi ve Türk doktorların görevlendirilmesi bağlamındaki taahhüdünü teyit ettik. Bu desteğimiz devam edecek" değerlendirmesine bulundu.

Hastanenin, açılışından itibaren 60 bin vatandaşa hizmet verdiğini, Türk doktorlarının uzmanlığının ilgi gördüğünü ve talep edildiğini memnuniyetle öğrendiklerini belirten Atay, "Çok kısa bir süre yaptığımız bu hastane, 68 gün gibi rekor bir sürede yaptığımız ve teknolojinin en son örnekleriyle donattığımız bu hastane, tüm Arnavutluk'a hizmet vermeye devam edecek. Biz de büyükelçi olarak bugün bu mesajları vermek için buradaydık" şeklinde konuştu.

Bazı Arnavut haber siteleri ile sosyal medyada yayılan, "Türk doktorların bu hastaneden ayrıldığı" yönündeki iddialara da değinen Atay, "Sonuç olarak bazen dönem dönem bu hastaneye ilişkin, bu örnek çalışma ilişkisine ilişkin Arnavut medyasında ve sosyal medyada çıkan bazı haberleri de kale almamak gerekiyor. Sonuçta biz buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz. Doktorumuzla, ekipmanımızla ve uzmanlığımızla Arnavut toplumuna ve Arnavutluk sağlık dünyasına desteğimizi devam ettireceğiz" dedi.

Hastanenin müdürü Rudina Degjoni de söz konusu iddialara işaret ederek, yazılan haberlerin, hastanede yapılan çalışmalarla herhangi bir ilgisi olmadığını söyledi.

Degjoni, "Geçen yıl açılışından itibaren 60 binden fazla vatandaşa 132 binden fazla hizmet verildi. Türk ve Arnavut ekibinin iş birliği, devam eden, artan ve günden güne güçlenen bir iş birliğidir" diye konuştu.

Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi, 21 Nisan 2021'de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Ogerta Manastirliu ve Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın katılımıyla açılmıştı. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yöntemiyle katılmıştı.

Aynı yıl mayısta faaliyete başlayan ve 3 yıl daha iki ülke ekipleri tarafından yönetilecek hastanenin 44 Türk personeli dahil 268 çalışanı bulunuyor.

Hastane; acil tıp, kardiyoloji, nöroloji, genel cerrahi, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, kulak burun boğaz, beyin cerrahisi ortopedi, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, iç hastalıkları, nöroloji, gastroenteroloji, anestezi, radyoloji branşlarında hizmet veriyor.