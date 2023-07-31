Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.07.2023 22:50

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırın yarından itibaren ekmek üretimini durduracak

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırında yarından itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığı bildirildi.

Tunus'ta yaklaşık 1500 fırın yarından itibaren ekmek üretimini durduracak
[Fotograf: Reuters]

Tunuslu fırıncıların da bağlı olduğu Tunus Ulusal Kurumlar Konfederasyonu CONNECT'in Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, konfederasyon şemsiyesi altındaki fırıncıların yaptığı toplantıda, konfederasyona bağlı olan ve sayıları yaklaşık 1500'ü bulan tüm fırınlarda yarından itibaren ekmek üretiminin durdurulması kararı alındığı kaydedildi.

Konfederasyonun açıklamasında, ekmek üretimini durdurma kararının sebebi ve süresi belirtilmezken, kararla ilgili Tunuslu yetkililerden de henüz bir açıklama yapılmadı.

Tunus'ta, son zamanlarda ekmek üretiminde kriz yaşanırken ve ekmek kıtlığı nedeniyle fırınların önünde uzun kuyruklar oluşurken üretimin durdurulması kararı alınması dikkati çekti.

ETİKETLER
Tunus
Sıradaki Haber
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:38
Trump: Her an suçlanabilirim
23:34
Memur-Sen'den Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'e ziyaret
23:14
İİT'den Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili AB'ye heyet gönderme kararı
23:09
Ankara Valiliği'nden "sıcak hava" uyarısı
22:26
Arıtma tesisinde gaz kaçağı: 2 ölü
22:50
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Kars'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
FOTO FOKUS
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
Köpek olmak için 22 bin dolar ödedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ