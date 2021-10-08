Haber Giriş: 8 Ekim 2021 Cuma 00:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus'ta tren kazası: 33 yaralı
Tunus’ta iki trenin çarpışması sonucu 33 kişi yaralandı.
Tunus resmi haber ajansına TAP'a açıklamada bulunan Ulusal Demiryolu Şirketi Sözcüsü Hasan El-Meyadi, Güney Ahvaz ve Gabes vilayetinden gelen iki trenin başkent Tunus’un yakınında yer alan Riyad Megrin durağında çarpıştığını duyurdu.
Meyadi, kazada yaralanan 33 kişinin bölgedeki hastanelere ulaştırıldığını belirtti.
Bin Arus Sivil Savunma Bölge Müdürü Necmeddin el-Hac ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun hafif olduğunu söyledi. Hac, 10 ambulansın yaralıları çevredeki hastanelere ulaştırdığını aktardı.
Etiketler: Tunus
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