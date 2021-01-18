Tunus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halid el-Hayuni, gösterilere katılan 15-25 yaş arası gençlerin lastik yaktığını ve çöp konteynerlerini ateşe vererek güvenlik güçlerinin ilerleyişini engellemeye çalıştığını söyledi.

Hayuni, eylemlere katılanlardan bazılarının özel mülke zarar verme, dükkanları yağmalama gibi girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

4 günlük sokağa çıkma yasağı

Tunus Sağlık Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında 14 Ocak'tan itibaren 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Dünkü gösterilerde bazı mağazalara yağma amaçlı saldırılar yapıldığına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Asker tedbir aldı

Gece boyunca gösterilerin devam etmesinin ardından Savunma Bakanlığı, askeri birliklerin, eylemlere karşı kamu kurumları ve stratejik mekanların önünde konuşlandığını açıklamıştı.

Temel döviz girdisi ve istihdam kaynağı turizm gelirlerinden mahrum olan Tunus, özellikle gençler arasında yüksek orandaki işsizlik, alım gücünün zayıflaması, yatırımların azalması gibi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.