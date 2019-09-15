Dünya

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi başladı

15 Eylül 2019 Pazar 11:15 - Son Güncelleme 15 Eylül 2019 Pazar 16:56

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde 7 milyon 155 bin seçmen oy kullanabilecek. 13 bin sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar devam edecek.