Afrikan Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ben Arus Asliye Mahkemesi, dört yıl önce bir su kanalında ölü bulunan 19 yaşındaki Ömer el-Abidi ile ilgili davayı karara bağladı.

Buna göre, taksirle ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulunan 12 polis memuru ikişer yıl hapse mahkum edildi.

Taksirle insan öldürme suçunda en yüksek cezanın 2 yıl hapis olduğu Tunus’ta ilk derece mahkemenin kararına 10 gün içinde itiraz edilebiliyor.

Ömer el-Abidi'nin ölümü

Afrikan futbol takımının Nisan 2018'de kendi evinde oynadığı bir maç sonrasında taraftarlardan Ömer el-Abidi stadyum yakınındaki bir su kanalında ölü bulunmuştu.

Arkadaşları, Tunuslu gencin güvenlik görevlileri tarafından kovalanırken kanala düştüğünü, ardından polisin Abidi'ye "yüzmeyi öğren" diye bağırdığını öne sürmüştü.

Olay sosyal medyada büyük tepki çekmiş ve Abidi'nin cenaze töreninde başka kulüp taraftarlarının da yer aldığı geniş katılımlı protesto yürüyüşü düzenlenmişti.