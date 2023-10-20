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Dünya
AA 20.10.2023 06:37

Tunus, "Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla Kartaca Film Festivali'ni iptal etti

Tunus Kültür Bakanlığı, "acımasız siyonist saldırganlığına maruz kalan Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla 34. Kartaca Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu.

Tunus, "Filistin halkıyla dayanışma" amacıyla Kartaca Film Festivali'ni iptal etti

Bakanlığın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kardeş Filistin halkımızla dayanışma içinde, acımasız siyonist saldırganlığın bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında tanık olunan kritik insani durum dikkate alınarak, Kültür Bakanlığı, 34. Kartaca Film Günleri organizasyonunu iptal etme kararı aldı."

34. Kartaca Film Festivali'nin, 28 Ekim-4 Kasım tarihleri ​​arasında yapılması planlanıyordu.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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Tunus Filistin - İsrail Çatışması
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