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Tunus Dışişleri Bakanlığı: Devlet kurumlarını hedef alacak terör planı önlendi
[Fotoğraf: AA]
Tunus Dışişleri Bakanlığı, ülkede turizm sektörünü ve devlete ait bazı kurumları hedef alacak terör planının önlendiğini açıkladı.
Tunus Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinde yer alan açıklamada, terörle mücadele biriminin düzenlediği operasyonla turizm sektörü ile bazı devlet kurumlarını hedef alacak terör planlarının boşa çıkarıldığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında terör örgütü DEAŞ'a militan sağlayan sözde sorumlunun da başkent Tunus'ta yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, yakalanan teröristin, yeni terör eylemleri planladığı ve DEAŞ'a destekçi sağladığı yönündeki itiraflarına yer verildi.
Tunus, Mayıs 2011'den bu yana zaman zaman terör eylemlerine sahne olurken, 2013'ten itibaren siyasetçiler, güvenlik güçleri ve askerlerin yanı sıra turistlerin hedef alındığı saldırılarda artış yaşandığı belirtiliyor.
Etiketler: tunus dışişleri bakanlığı Tunus terör saldırısı DEAŞSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 19:40
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