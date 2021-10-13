Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, ülkenin güneydoğusundaki Zerzis kenti açıklarında Bangladeş ve Mısır uyruklu 23 düzensiz göçmenin kurtarıldığını söyledi.

Selim, iki kişinin ise kayıp olduğunu aktardı.

Kurtarılan göçmenler, Zerzis Limanı'na nakledildi ve iki günlük karantinanın ardından göçmen barınağına gönderilecek.

Avrupa'ya ulaşma umudu

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.