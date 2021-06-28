Haber Giriş: 28 Haziran 2021 Pazartesi 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunus açıklarında 178 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Tunus'un güneydoğusundaki Medenin kenti açıklarında bindikleri tekne arızalanan 178 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Tunus Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de seyir halindeyken Medenin kenti açıklarında arızalanan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne tespit etti.
Teknede 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 178 kişi ise kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Bangladeş, Mısır ve Afrika uyruklu oldukları belirlendi.
Söz konusu 2 kişinin ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 10:17
- 10:18
- 10:25
- 09:57
- 10:20
Sıradaki Haber
Hindistan'da günlük can kaybı binin altına düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz