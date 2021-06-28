Tunus Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de seyir halindeyken Medenin kenti açıklarında arızalanan düzensiz göçmenleri taşıyan bir tekne tespit etti.

Teknede 2 kişinin cansız bedeni bulundu, 178 kişi ise kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Bangladeş, Mısır ve Afrika uyruklu oldukları belirlendi.

Söz konusu 2 kişinin ölüm nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.