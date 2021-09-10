Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safaks ili sahilinden yasa dışı şekilde Avrupa'ya geçmek üzere yola çıkan düzensiz göçmenlere El-Mehdiyye açıklarında ulaşıldı.

Boğulmak üzereyken kurtarılan 100 düzensiz göçmenin Fildişi Sahili, Mali, Kamerun, Gine, Sierra Leone, Togo, Nijerya, Senegal, Gambiya ve Burkina Faso olmak üzere 10 farklı Afrika ülkesinden olduğu belirtildi.

Bir kısmı Avrupa'ya ulaşabilirken bir kısmı da hayatını kaybediyor

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini bildirmişti.