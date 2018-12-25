Sunda Boğazı'na kıyısı olan ve tsunamiden etkilenen Banten bölgesinde yaşayanlar, tsunami sonrası yaşadıkları korku ve devam eden yanardağ faaliyeti nedeniyle yeni tsunami riskine karşı bulundukları yerlerden ayrılarak yüksek kesimlere yerleşti.

Özellikle sahil şeridinde ve düz kesimde yaşayanlar, bulundukları alana göre yüksek yerleşim yerlerindeki cami ve okul gibi kamu binalarına sığındı.

Bölgede genel itibarıyla elektrik ve iletişim hatlarının yanı sıra su ve gıda gibi temel insani ihtiyaçlarda sıkıntı yaşanmazken, benzin istasyonu, dükkan ve restoran gibi işletmeler faaliyetine devam ediyor.

Afet sonrası belli noktalarda toplananlara su ve gıda yardımına başlanırken, hastaneler de halka hizmet veriyor.

"Köyümüze sığınanlara elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz"

Deniz seviyesinden yüksek alanda bulunan köylerine 5 bin kişinin sığındığını söyleyen Tembong köyü muhtarı Adang Kosasih, Pejamben, Carita, Banjarmasin, Sukajadi ve Sukarame köylerindeki halkın tsunami tehlikesinden kaçarak köylerine geldiğini ve ellerinden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı.

İmece usulü birbirlerine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Adang, ''Dışarıda kurduğumuz mutfakta pişirdiğimiz yemekleri burada toplanan halka dağıtıyoruz. Onlar da yemek ve temizlik gibi işlerde bizlere yardımcı oluyor.'' diye konuştu.

Toplanan halkın köydeki okul, muhtar odası, cami ve çadırlarda kaldığını ifade eden Adang, ''Çeşitli yardım kuruluşlarından insani yardım almaya başladık. Ancak gıda, su, temizlik maddesi ve ilaç gibi temel malzemelere daha fazla ihtiyaç duyuyoruz.'' dedi.

"Battaniyesiz uyuyoruz, imkanlarımız çok kısıtlı"

Tsunami sonrası köye gelen 51 yaşındaki Zakinah, ''Şu an için burada bir evin bahçesinde kalabiliyorum. Yağmur sezonu olduğu için hava bazen soğuk olabiliyor. Battaniyesiz uyuyoruz. İmkanlarımız oldukça kısıtlı.'' ifadesini kullandı.

Toplanma alanında kalan 60 yaşındaki Ramide Carita, köyünden kızı ve torunuyla kaçarak buraya geldiğini ve yemek sıkıntısı çektiklerini söyledi.

Öte yandan tsunami bölgesinde yerel idare ve sivil toplum kuruluşlarının toplanma alanlarındaki halka insani yardım çalışmaları devam ediyor.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA