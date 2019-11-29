Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da hayat normale dönmeye devam ediyor.

Bölgede bulunan sivillere yardımlar sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer kurumlar, bölgede yaşayan Suriyelilere gıda yardımı götürdü.

Terörden arındırılan Barış Pınarı Harekât bölgesinde sivillere yönelik yardımlar sürüyor. Rasulayn’da günlük hayatına dönen Suriyeli kardeşlerimize TSK ve diğer kurumlarımızın koordinasyonunda gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı. pic.twitter.com/kjWbfsq3A6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2019

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Terörden arındırılan Barış Pınarı Harekât bölgesinde sivillere yönelik yardımlar sürüyor. Rasulayn’da günlük hayatına dönen Suriyeli kardeşlerimize TSK ve diğer kurumlarımızın koordinasyonunda gıda yardımı yapılarak çocuklara oyuncak dağıtıldı."

Kaynak: TRT Haber