ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Talimatnamesinde sığınma sisteminin etkinliğini sağlamak üzere Adalet ve İç Güvenlik Bakanının 90 gün içinde ek düzenlemeler yapmalarını istedi.

Sığınma hakkı başvuruları için ücret talep edilecek

Talimatnamede, sığınma hakkı için başvuranların "sığınma hakkı başvuruları" için bir ücret ve "sığınma talebi işlemde olduğu süre içerisinde çalışma izni başvurusu için belirli bir ücret ödemelerini" şart koşuyor.

Ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girmiş ya da girmeye çalışanlara çalışma izni verilmemesi şart koşulan Talimatnamede, sığınma talepleri reddedilen veya sınır dışı edilmesi için hakkında nihai karar verilmiş kişilerin de çalışma izinlerinin derhal durdurulması için düzenleme yapılması öngörülüyor.

Trump'un bu adımının özellikle de Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gelen mültecileri hedef aldığı belirtilirken bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile zorlu bir yasal sürecin sığınma hakkı talebinde bulunanların önüne konulduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA