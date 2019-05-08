ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Adalet Bakanlığından özel yetkili savcı Mueller tarafından Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine yönelik hazırlanan orijinal raporu istedi.

Bakanlığın, söz konusu raporu komiteye teslim etmesi için pazartesiye kadar süre verilmesine rağmen, raporu ulaştırmadığı belirtildi.

Buna sebep olarak Komite Başkanı Jerry Nadler, Trump'ın raporun komiteye teslim edilmemesi için başkanlık yetkisini kullandığını duyurdu.

Nadler, "Bakanlık dün bu belgeleri bizimle paylaşmaya açık görünüyordu. Bu karar, Trump yönetiminin Kongre’nin anayasal sorumluluklarına karşı oluşturduğu net bir gerginliktir." dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkı, Komite Başkanı Nadler'in bu tarz çaresiz girişimlerle, Başkan Trump'ın yükselen ekonomimizde elde ettiği tarihi başarıyı gizlemeye çalıştığının farkında. Ne Beyaz Saray, ne de Adalet Bakanı William Barr komite başkanı Nadler'in bu hukuksuz ve pervasız isteklerine boyun eğmeyecektir. Nadler'in gücünü kötüye kullanması sebebi ve Adalet Bakanı'nın talebiyle, Başkan'ın bu konuda başkanlık yetkisini kullanmaktan başka seçeneği yoktu."

Adalet Bakanı Barr, söz konusu Mueller raporunun düzenlenmiş halini geçen ay Kongre'ye sunmuş ancak Demokratlar raporun sansürsüz bir kopyasını almak için ısrarcı olmuşlardı.

Adalet Komitesi'nin bir sonraki adım olarak, Barr'a Kongre'nin talimatlarına itaat etmediği gerekçesiyle soruşturma açması bekleniyor.

Kaynak: AA