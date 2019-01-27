ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, New York Post gazetesinde yayımlanan "BuzzFeed ve Huffpost'ta işten çıkarmalar hız kazandı" başlıklı habere atıfta bulunarak "Yalan haber ve kötü gazetecilik büyük sıkıntılara yol açtı. Ne yazık ki birçoğu daha bu kaderi paylaşacak. İnsanlar gerçeği istiyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de BuzzFeed, Gannett, Bloomberg ve Huffington Post gibi medya kuruluşları, sağlık, ulusal güvenlik ve eşcinsel hakları gibi konuları ele alan haber masalarını kapatma kararı alarak çok sayıda gazetecinin işine son verdi.

Söz konusu haber kuruluşlarının, Google ve Youtube'un "aç gözlü" reklam politikaları sebebiyle reklamlardan yeteri kadar gelir elde edemediği, bu sebeple yeniden yapılanmaya gitmek zorunda kalarak bu kararı aldığı belirtildi.

İşten çıkarılan ve aralarında bazı ödüllü gazetecilerin de bulunduğu medya mensuplarının, kişisel sosyal medya hesaplarından yaptıkları haberleri paylaşarak iş tekliflerine açık olduklarını belirtmeleri dikkat çekti.

Kaynak: AA