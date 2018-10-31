Trump’tan Çin’e yeni yaptırım tehdidi

ABD'li televizyon kanalı Fox News'a konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile ilgili açıklamalar yaptı.

Trump, Çin ile "muazzam bir anlaşma" yapmayı düşündüğünü söyledi.

Anlaşmanın yapılması için Çin ile masaya oturacaklarını belirten Trump, Çin’in anlaşmaya yanaşmaması halinde, ülkeye yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını açıkladı.

267 milyar dolarlık yaptırım tehdidi

Trump, "Bence Çin ile muazzam bir anlaşma yapacağız. Bu muazzam olmak zorunda çünkü ülkemizi tükettiler" dedi.

ABD Başkanı Trump, anlaşmaya varılmaması halinde Çin’e uygulamaya hazırlandıkları yaptırımın değerini ise 267 milyar dolar olarak aktardı.

ABD-Çin "ticaret savaşı"nın gelişimi

ABD ile Çin arasında bir "ticaret savaşı"nın başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'ın çelik ve alüminyum ürünlerine ek gümrük vergilerine cevaben, nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı bu karara cevaben, ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Trump 18 Haziran'da, Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde, 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını iletmişti. Çin'in misllemesi sonucu ABD, Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamaya koydu.

ABD’nin Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi getirme kararının ardından Pekin, misilleme olarak 60 milyar dolarlık ABD ürününe ek vergi getirdi.

ABD Ticaret Bakanlığının resmi verilerine göre, geçen sene Çin'den ithal edilen tüm malların toplam değeri yaklaşık 505,5 milyar dolara tekabül etmişti. Bu yılın ilk yarısında Çin'den ithal edilen ürünlerin toplam değeri ise, 250 milyar dolar civarında gerçekleşti.

Kaynak: İHA, Reuters