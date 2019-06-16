ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile göçmenler konusunda gizli bir anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Meksika anlaşma iddialarını reddetse de, ülkenin Guatemala ile olan güney sınırına 6 bin ulusal muhafız askeri görevlendirmeyi planladığı açıklandı.

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, göçmenlerin ABD'ye geçişlerini engellemek için güvenlik önlemlerinin artırılmasına rağmen, onların şiddetten ve yoksulluktan kurtarılması için yardım edeceklerini açıkladı.

Obrador, "Gerçek şu ki, Orta Amerika'da büyük bir insani kriz var ve birçok insan ABD'de bir yaşam aramaya başladı. Bu yüzden topraklarımızdan geçtiler. Onlara yardım etmemek Hristiyanlık karşıtı bir durum ve bunu isteyenlere destek olmayacağız." dedi.

Ancak Associated Press'in haberine göre Obrador'un açıklamalarına rağmen güney sınırındaki göçmen avı devam ediyor.

ABD'nin Meksika ile gizli anlaşmasına neler var?

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile gizli bir göç anlaşması yaptıklarını açıkladı. Ancak Beyaz Saray anlaşmanın detayları ile ilgili bir bilgi vermeyi reddetti.

Meksika'nın anlaşma iddialarını reddetmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Trump, anlaşma şartlarının yazılı olduğu bir kağıdı basın mensuplarına gösterdi.

Washington Post'ta yer alan haberde gazetenin fotoğrafçısı Jabin Botsford tarafından çekilen fotoğrafta anlaşamaya dair bilgilerin ve iki imzanın yer aldığı görüldü.

Belgede, ABD'den sığınma talep eden Orta Amerika'dakilerin sığınma başvuruları değerlendirilirken Meksika'da tutulacakları ve Meksika'nın 'güvenli üçüncü ülke' statüsü kazanacağı ile ilgili konular yer alıyor.

Kaynak: Washington Post, AP