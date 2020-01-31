ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş yetkilerinin 2002 öncesine döndürülmesini, yani savaş açma yetkisinin yeniden Kongre'ye verilmesini öngören tasarı, Temsilciler Meclisi’nde kabul edildi.

Ayrıca, askeri fonun İran'a karşı savaş durumunda bloke edilmesini öngören tasarı da Meclis'te onaylandı.

Ancak her iki tasarının da Senato'da görüşülse bile Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olması nedeniyle kabul edilme olasılığının düşük olduğu belirtiliyor.