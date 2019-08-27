ABD Başkanı Donald Trump dün G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran nükleer anlaşması konusundaki çıkmaza son vermek için Ruhani ile doğru koşullar altında görüşeceğini belirtmişti.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında "Tahran hiçbir zaman nükleer silah istemedi" dedi ve İran'ın her zaman görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Ruhani "Ancak önce ABD, İran'a uygulanan tüm yasadışı, haksız ve adil olmayan yaptırımları kaldırarak harekete geçmeli" dedi.

Ruhani "Çıkarlarımız garanti edilmezse 2015 anlaşması kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Reuters