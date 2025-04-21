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Dünya
AA 21.04.2025 16:15

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna'nın "NATO'nun bir parçası olamayacağını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg, Kiev'in NATO üyeliğine ilişkin, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." dedi.

Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Ukrayna'nın "NATO'nun bir parçası olamayacağını" söyledi
[Fotograf: Reuters]

Özel Temsilci Kellogg, Fox News kanalına verdiği demeçte, Ukrayna'daki olası barış ile ülkenin NATO süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kellogg, Washington yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin muhtemel ateşkesle alakalı çeşitli müzakereler yürüttüğünü belirtti.

ABD'nin küresel bağlamda dahil olması gereken birçok konunun bulunduğuna dikkati çeken Kellogg, uzun süren Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan fırsat doğabileceğini ifade etti.

Rusya ile Ukrayna taraflarına barış süreciyle ilgili şartların sunulacağı "ön protokol" anlaşmasında arabuluculuk yapacaklarına işaret eden Kellogg, Ukrayna'ya seslenerek, "NATO, tartışma dışıdır. (NATO'nun) Bir parçası olamayacaksınız." diye konuştu.

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