Eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump'ın savunma bakanı olarak görev yaptığı yıllarda yaşadıklarını 'A Sacred Oath' (Kutsal Bir Yemin) isimli kitabında anlattı.

Esper, 2020'de dönemin başkanı Donald Trump'ın kendisine 'uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek ve bölgedeki kartelleri temizlemek için' Meksika'ya füze atıp atamayacaklarını sorduğunu söyledi.

Trump'ın ülkede devam eden uyuşturucu kaçakçılığından endişe duyduğunu söyleyen Esper, bir gün Başkanın kendisine, "Meksikalıların kendi ülkeleri üzerinde kontrolleri yok" dediğini aktardı.

Esper'in aktardığına göre Trump, saldırıyı gizli tutup tutamayacaklarını sormuş, olası iddialara karşı suçlamaları reddedebileceklerini söyledi.

Esper fikre karşı çıktığını, Trump'ın bunun üzerine "Patriot füzeleri kullanarak sessizce laboratuvarları halledebiliriz" dediğini yazdı.

Eski bakanın aktardığına göre Trump, daha sonra "Suçlamalar karşısında biz yapmadık derim" diye konuştu.

New York Times'ın aktardığına göre Esper, "Trump yüzüne bakmasaydı bunun bir şaka olduğunu düşünürdüm. Ancak surat ifadesindeki ciddiyeti gördüm" dedi.