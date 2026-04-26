Dünya
AA-TRT Haber 26.04.2026 03:45

Trump'ın katıldığı programda olay çıktı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin düzenlediği program sırasında gerçekleşen protesto nedeniyle güvenlik gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirler Yemeği’ne katıldı.

Yemek sırasında yaşanan bir güvenlik tehlikesi sebebiyle Trump ve eşi salondan çıkartıldı.

 

Bir anda salona silahlı güvenlik güçlerinin girdiği görüldü. Donald Trump’ın, güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği bildirildi.

Tahliyenin sebebi henüz açıklanmadı.

