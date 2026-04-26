Trump'ın katıldığı programda olay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirler Yemeği’ne katıldı.
Yemek sırasında yaşanan bir güvenlik tehlikesi sebebiyle Trump ve eşi salondan çıkartıldı.
— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2026
Bir anda salona silahlı güvenlik güçlerinin girdiği görüldü. Donald Trump’ın, güvenlik ekibi tarafından tahliye edildiği bildirildi.
Tahliyenin sebebi henüz açıklanmadı.