Haber Giriş: 9 Ağustos 2022 Salı 03:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trump'ın evine FBI baskını
Federal Soruşturma Bürosu FBI eski Başkan Donald Trump’ın evi Mar a Lago tatil köyünde arama yapıyor.
Eski Başkan Donald Trump’ın evi Mar a Lago tatil köyünde devam etmekte olan aramanın ne için yapıldığı henüz bilinmiyor.
Gelişmeyi doğrulayan ve tepki gösteren Trump “Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kalabalık bir FBI ajan grubu tarafından işgal ve kuşatma altında. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi” dedi.
CNN, FBI baskını sırasında Trump’ın New York’taki Trump Tower’da olduğunu duyurdu.
Etiketler: ABD Donald Trump
Son Haberler
- 02:15
- 01:18
- 00:52
- 00:34
- 00:23
Sıradaki Haber
İtalya'da orman yangını: 120 kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz