Eski Başkan Donald Trump’ın evi Mar a Lago tatil köyünde devam etmekte olan aramanın ne için yapıldığı henüz bilinmiyor.

Gelişmeyi doğrulayan ve tepki gösteren Trump “Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kalabalık bir FBI ajan grubu tarafından işgal ve kuşatma altında. Daha önce bir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi” dedi.

CNN, FBI baskını sırasında Trump’ın New York’taki Trump Tower’da olduğunu duyurdu.